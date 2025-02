Super Milan, tris alla Roma: Abraham-Joao Felix show! Conceicao vola in semifinale

E' il Milan ad aggiudicarsi il quarto di finale di Coppa Italia superando la Roma a San Siro per 3-1. Conquista la semifinale Sergio Conceicao con la doppietta dell'ex Abraham e l'esordio super di Joao Felix e ora attende di sapere se sarà derby con l'Inter (possibile anche negli ottavi di Champions ) dopo la sfida contro la Lazio . Di scuro non ci sarà per cinque volte in un mese la stracittadina di Roma con la formazione di Ranieri che si arrende nonostante la rete di Dobvyk .

Milan-Roma, la partita

Partono bene i rossoneri che al quarto d'ora sbloccano con il colpo di testa di Abraham a siglare il più classico dei gol dell'ex. La Roma prova a reagire, ma al 42' Tammy Abraham approfitta dello svarione della difesa giallorossa e sull'imbucata di Theo fa doppietta e raddoppia. Cambia nella ripresa Ranieri che manda dentro Dobvyk venendo subito ripagato al minuto 54. Conceicao sceglie di mandare dentro i nuovi arrivati Gimenez e Felix e al 72' il duo brilla con l'assist di Santiago per Joao che chiude con un tocco morbido davanti a Svilar. Al 75' il var annulla un'autorete di Reijnders per fuorigioco in partenza di azione di Dobvyk e San Siro tira un sospiro di sollievo. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Sottil in rossonero e di Nelsson in giallorosso. Al triplice fischio è festa rossonera che conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia.