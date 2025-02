Ranieri: “Complimenti al Milan, non rimprovero nulla ai miei ragazzi"

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan per 3-1 decisa dalla doppietta di Abraham e dalla firma di Joao Felix. Il tecnico della Roma ha dichiarato: “Innanzitutto c’è da fare i complimenti al Milan perché ha una qualità tremenda e si muove bene in campo. Noi le abbiamo tentate tutte. I ragazzi sull’1-0 nella seconda tempo sono usciti, li hanno messi lì, abbiamo avuto delle palle gol, abbiamo preso una traversa. Quello era il momento caldo di fargli gol e invece lo abbiamo preso. Ci stava perché quando spingi per riaprire la partita salta un meccanismo e lo prendi. Eravamo stati molto decisi nel dire e nel fare di non prendere ripartenze. Il rimpianto può esserci su quei 10 centimetri di fuorigioco sull’autogol, perché loro avrebbero pensato al derby e si sarebbe riaperta la partita. Sarebbe stata una cosa simpatica fino in fondo. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, perché quando si lotta fino alla fine bisogna accettare tutto”.