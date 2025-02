Pagelle Milan-Roma: Theo torna uomo assist. Celik, Hummels, Ndicka da incubo  

Svilar 6 Sul tiro di Reijnders, da cui nasce l’1-0, forse poteva fare meglio, unica macchiolina in una buona prova.

Celik 4.5 Centrali da incubo capitolo primo: affettato da Theo e Pulisic.

Rensch (1' st) 5 Preso in mezzo sul tris rossonero.

Hummels 4 Centrali da incubo capitolo secondo: sul raddoppio rossonero, anziché tenere la posizione, prova ad anticipare Theo, aprendo una voragine in cui Abraham si infila. Come se non bastasse, cicca completamente il fuorigioco sul 3-1.

Ndicka 4.5 Centrali da incubo capitolo terzo: sul primo gol lascia incomprensibilmente solo Abraham al centro dell’area.

Saelemaekers 6 Ranieri lo vorrebbe un po’ più intraprendente, però qualcosa combina.

Koné 5.5 Prova, con risultati alterni, a dare un po’ di equilibrio alla Roma.

Paredes 5 È alquanto compassato, anzi: troppo. E finisce in doccia all’intervallo.

Pellegrini (1' st) 5.5 Non incide.

Pisilli 6.5 Piace per la capacità che mostra nell’inserirsi tra le trincee nemiche, come prova la traversa che centra di testa, proprio lui che non è certo un pivot.

Angelino 6.5 Quando si accende, la Roma brilla come una stella: non poteva che essere suo l’assist per il 2-1 a Dovbyk.

Dybala 5.5 Si divora un’occasione, di testa, dopo nove minuti. Prova a riscattarsi, ma Maignan non è d’accordo.

Shomurodov 5 Non riesce mai a impensierire i granatieri rossoneri.

Dovbyk (1' st) 6.5 Al primo pallone fa centro.

All. Ranieri 5 Non azzecca né sistema di gioco (3-5-2) né formazione, difatti all’intervallo ne cambia tre e passa al 4-2-3-1.