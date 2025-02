L'arbitro di Juve-Empoli: quanti rigori! E il primo rosso a Chiesa...

Fourneau e i precedenti con la Juve

Fourneau ha arbitrato sei volte la Juventus: in cinque incontri in Serie A e in un ottavo di finale di Coppa Italia (4-1 per la Vecchia Signora contro la Sampdoria). In sei precedenti, i bianconeri hanno ottenuto cinque successi (tra cui anche un 1-0 allo Spezia di Thiago Motta) e un pareggio (1-1 a Crotone nel 2020). Inoltre, in queste sei partite, l’arbitro ha assegnato ben cinque rigori: tre alla Juve e due agli avversari (una volta al Crotone e una volta al Lecce). Da segnalare, poi, l’espulsione (rosso diretto) rifilata a Federico Chiesa nella gara della Serie A 2019/20 a Crotone, prima partita del calciatore ex Fiorentina con la maglia bianconera.

