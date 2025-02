Diretta Inter-Lazio ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inter e Lazio si affrontano nell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Le formazioni di Inzaghi e Baroni si ritrovano dunque dopo il confronto di campionato del 16 dicembre, quando all'Olimpico i nerazzurri travolsero i padroni di casa con 6 reti firmate Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Una debacle che è però rimasta isolata nella stagione dei biancocelesti, bravi a rialzarsi e a riprendere quota sia in campionato che in Europa League, dove hanno chiuso la fase a girone unico in testa alla classifica. Così anche Lautaro e compagni, hanno proceduto senza intoppi nella corsa al titolo e nella qualificazione agli ottavi di Champions. Poi qualcosa ha iniziato a scricchiolare, con i primi punti persi a beneficio del Napoli e il ko allo Stadium che ha fatto più male al morale che alla classifica. Gli uomini di Conte hanno infatti sprecato più di un’occasione per allungare in vetta, lasciando aperta la corsa allo scudetto - che ha visto rientrare anche l’Atalanta - . Un rallentamento che nelle ultime giornate ha riguardato anche la Lazio, reduce dai pareggi con Napoli e Venezia. Quanto ai prossimi impegni in programma, l’Inter sarà impegnata dapprima nello scontro diretto con il Napoli al Maradona e a seguire l’andata degli ottavi di Champions contro il Feyenoord. Agenda di fuoco anche per Baroni, che dopo il Milan a San Siro sarà ospite del Viktoria Plzen in Europa League.