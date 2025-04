Inzaghi cannibale: “Inter in corsa su tutto, è l’obiettivo”. E su Frattesi…

Sulla gara contro l' Udinese e il calo nella ripresa: "Bisogna cercare di non gestire, poi ci sono tante gare ravvicinate e ci sono le nazionali. Ma, come ho detto domenica, abbiamo fatto un primo tempo eccezionale e un secondo tempo non approcciato come il primo. Fino al gol subito abbiamo rischiato poco, poi abbiamo perso lucidità . Una squadra esperta come la nostra deve sapere che c'è sempre un avversario di fronte che ti può creare qualche problema".

Frattesi contro i bianconeri ha fatto un'ottima partita, ma con il Milan potrebbe non esserci: "Aveva già dimostrato nell'ultimo periodo di stare bene, si è allenato in maniera continua e ha giocato un'ottima gara. Speriamo sia tutto a posto perché ha avuto un problema al piede per quello l'ho dovuto cambiare, altrimenti sarebbe rimasto in campo di più. Non avremo Asllani, sabato a Parma non avremo Barella e quindi dovrò fare delle valutazioni. Sembra stare bene comunque e in queste ore prenderò una decisione". Su Arnautovic: "Ho grande fiducia in lui, l'ho voluto fortemente perché ha grandi qualità e ci ha dato tanto. Sta dando un grandissimo apporto e speriamo possa continuare così da qui alla fine. Sappiamo che c'è un'opzione nel suo contratto, ma ci penseremo più avanti. Sono pensieri da fare a fine stagione. Marko è da un anno e otto mesi che sta dando una grandissima mano a tutti, non solo negli ultimi mesi". Infine una considerazione su Leao: "In panchina? È un ottimo giocatore, ha grandi qualità ma non possiamo fermarci a lui perché il Milan ha grandissimi giocatori da seguire con tantissima attenzione".