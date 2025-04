Diretta Inter-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il quinto derby stagionale tra Inter e Milan vale il pass per l'ultimo atto della Coppa Italia. Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza, i nerazzurri affrontano i rossoneri nella semifinale di ritorno del trofeo nazionale. Si riparte dall'1-1 dell'andata firmato Abraham-Calhanoglu. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta per 1-0 in campionato: la squadra di Simone Inzaghi è caduta all'ultimo secondo al Dall'Ara contro il Bologna (gol decisivo di Riccardo Orsolini) venendo così agganciata in vetta alla classifica dal Napoli a cinque gare dalla fine, quella di Sergio Conceiçao si è arresa all'Atalanta a San Siro, colpita dalle rete di Ederson che ha complicato enormemente la corsa del Diavolo a un piazzamento europeo. Chi avrà la meglio stasera si garantirà un posto nella finale in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Di fronte una tra Empoli e Bologna, con i rossoblù che hanno quasi archiviato la pratica all'andata vincendo 3-0 al Castellani.