Italiano: "Bologna, vogliamo regalarti un sogno". E su Inter o Milan...

Bologna-Empoli, i dubbi in attacco per Italiano

Chi giocherà in attacco contro l'Empoli? Italiano spiega: "Santi tre giorni fa era al 50% oggi è al 55%, oggi ancora meglio, in qualche giorno potrà essere al top della condizione. Per me lui ancora non è in grado di lavorare come dovrebbe fare un giocatore ad alto livello. Dallinga all'andata ha fatto due gran gol, contro l'Inter Pavard gli ha salvato un tiro in cui lui forse deve fare qualcosa in più, abbiamo lui e deve comportarsi come all'andata, lasciando stare i gol, ma pensare a giocare bene con i compagni come sta facendo. Domani ha l'opportunità di far vedere di che pasta è fatto". Nei secondi tempi il Bologna fa la differenza. Questo cambia qualcosa? "Quel dato è significativo, importante. Nei secondi tempi inizia un'altra gara e lo stiamo dimostrando, spesso riusciamo a fare qualcosa in più in termini di energie con i subentrati, che ci permettono di ottenere questi risultati. Chi parte è importante ma chi finisce a volte lo è ancora di più. Rotazioni? Qualcuno possiamo farlo rifiatare, vediamo domani mattina, vedremo come stiamo, ma qualcuno riposerà anche in funzione della partita di lunedì di campionato". E sulle diffide: "Decisione ormai già presa, rischiare sarebbe un qualcosa di non intelligente, domani faremo il punto della situazione".