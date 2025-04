Inzaghi decide le regole, urla furiose al quarto uomo: “Non prendermi per il c…”

Un finale incandescente ha chiuso il derby Inter-Milan , valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, con protagonista Simone Inzaghi . Il tecnico nerazzurro, visibilmente frustrato per la pesante sconfitta, per 3-0 con la doppietta di Jovic e la rete di Reijnders , che ha estromesso la sua squadra dalla competizione, ha perso la calma nei minuti conclusivi del match, scagliandosi verbalmente contro il quarto uomo. Un video che ha fatto e sta facendo il giro del web per i modi con cui l'allenatore è andato verso Aureliano .

Inzaghi-Aureliano, cos'è successo

Le telecamere hanno immortalato lo sfogo dell’allenatore interista, che, in preda alla rabbia, si è avvicinato al quarto ufficiale Aureliano con un labiale inequivocabile: "Non voglio il recupero! Non mi prendete per il cu*o! Non lo voglio!". Un’esplosione di nervi che ha sorpreso anche gli ufficiali di gara, i quali hanno cercato invano di placare l’ira del tecnico. Inzaghi ha però insistito, urlando ripetutamente la sua contrarietà all’eventuale concessione del tempo di recupero.

Un’esortazione che, a quanto pare, ha avuto effetto: il direttore di gara Daniele Doveri ha infatti deciso di non assegnare alcun minuto extra, fischiando la fine del match immediatamente dopo il 90esimo. Al triplice fischio, l’allenatore dell’Inter è immediatamente entrato in campo. Prima ha stretto la mano agli arbitri, poi ha invitato i suoi giocatori a dirigersi sotto la curva per salutare i tifosi, nonostante la delusione per l'eliminazione. Un gesto di rispetto verso il pubblico, che ha comunque sostenuto la squadra fino all’ultimo istante. Oltre alla sconfitta e all'impossibilità di fare l'eventuale triplete, del derby di Coppa resterà sicuramente anche questa immagine particolare di Inzaghi.