Milan-Bologna finale di Coppa Italia: Italiano batte 2-1 l'Empoli

Dopo 51 anni il Bologna torna a giocarsi una finale di Coppa Italia e lo farà contro il Milan il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. Per Italiano si tratta della quarta finale raggiunta negli ultimi tre anni, la seconda di Coppa Italia (la prima persa contro l' Inter nel 2023). Dopo il 3-0 dell'andata in casa dell'Empoli, inizia già in discesa il match dei felsinei: al 7° minuto cross di Moro e testa di Fabbian per l'1-0. Reagisce l'Empoli che a sorpresa pareggia al 33° con Kovalenko che approfitta di una corta respinta di Ravaglia. Nel finale di gara arriva anche la rete della vittoria firmata ancora da Dallinga , autore anche della doppietta che decisa la gara di andata.

Le parole di Di Vaio

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara contro l'Empoli: "Siamo molto emozionati, è un momento storico per il club. Vogliamo portare a casa questa finale. Non dobbiamo pensare a gestire questo vantaggio, rispettare l'avversario che conosciamo bene visto che è la quarta volta che lo incontriamo e ha dimostrato di fare grandi partite fuori casa eliminando grandi squadre. Sono segnali che dobbiamo tenere in mente. L'abbiamo costruita giorno per giorno, siamo felicissimi di quello che stiamo vivendo perché abbiamo passato momenti delicati. Siamo una realtà solida, questa è una serata per consolidare ancora di più questo club". Poi sul rinnovo di Italiano, ha dichiarato: "Rinnovo? Assolutamente sì, c'è la volontà di prolungare questo contratto al termine della stagione però in questo momento è inutile parlarne. C'è la volontà di sedersi insieme e programmare il futuro".