Mattarella riceve al Quirinale Milan e Bologna. Malagò: “Grazie Presidente"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Frecciarossa , il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le squadre finaliste, Milan e Bologna. Presenti le delegazioni dei due club con i rispettivi allenatori, staff tecnici e dirigenti, oltre al Presidente del CONI Giovanni Malagò , al Presidente della FIGC Gabriele Gravina, al Presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli e all’arbitro designato per la partita, Maurizio Mariani . L’incontro ha offerto l’occasione per riflettere sul valore del calcio come patrimonio sportivo e culturale del Paese, alla presenza delle due protagoniste dell’ultimo atto della competizione.

Mattarella: "Una partita che sarà spettacolo, correttezza e passione"

La prima parola è stata quella di Sergio Mattarella che ha salutato con entusiasmo le squadre e ha sottolineato il valore civile e culturale dello sport, pur esprimendo il dispiacere per non poter assistere alla finale: "Mi dispiace non poter vedere la partita neppure in tv, perché appena finito questo incontro mi recherò nel suo Portogallo, a Coimbra - ha detto rivolgendosi a Sergio Conceicao - e domani sera (mercoledì ndr) sarò in volo. Ma sono certo che sarà un incontro di grande livello, di grande spettacolo sportivo, in cui emergerà il senso della comunità nel mondo del calcio".

Poi ha scherzato: "Mister Italiano, quando è arrivato a Bologna le avranno sicuramente ricordato che quasi 90 anni fa la sua squadra fu definita ‘lo squadrone che tremare il mondo fa’. Però è difficile che il Milan, con tanti scudetti e coppe vinte, possa tremare. Questo garantisce un grande spettacolo, certamente combattuto con passione, correttezza e realtà, come caratteristico dei campioni". E ha concluso: "Il rispetto reciproco tra i calciatori, tra le squadre e per gli arbitri è un elemento che arricchisce il gioco del calcio e lo sport italiano".