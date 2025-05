Italiano: “Sto a casa, l’ho detto ai ragazzi”. E sulle condizioni di Castro…

Le condizioni di Castro e i tifosi

"Come sta Castro? ll dolore al piede sembra andato via. Il problema è che non gioca 90 minuti da due mesi, non so che autonomia possa avere dall'inizio ma so quella che può avere se dovesse subentrare. Voglio pensarci bene, non possiamo sbagliare. Ma su Santi è solo questione di minutaggio che manca. Poi rientrano i vari Holm, Ndoye e Odgaard, dobbiamo gestire anche questo" - ha spiegato Italiano. Poi ha concluso sui tifosi presenti allo stadio: "Sarà emozionante, siamo riusciti a regalare a una città intera un'altra partita importante dopo tantissimi anni. In città si sta vivendo qualcosa di inspiegabile... Si sente che c'è grande attesa per la partita. Per il resto, domani da quando l'arbitro fischia bisogna pensare ai 29mila animali rossoblù che saranno affamati come noi per portarsi a casa questo trofeo. Mi dispiace che in campo non potranno entrare ma li sentiremo, hanno voglia di starci vicino".