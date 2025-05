Bologna, il sogno è realtà: storico trionfo in Coppa Italia, Milan ko e furioso con arbitro e Var

Dopo 51 anni il Bologna torna a vincere la Coppa Italia , alzando al cielo il trofeo per la terza volta nella sua storia dopo i successi del 1970 e del 1974. I felsinei battono il Milan sul prato dell'Olimpico grazie alla firma di Ndoye che buca Maignan al minuto 53 dopo uno scambio stretto con Orsolini . I rossoneri non riescono a portare a casa il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa italiana arrivata in finale contro l'Inter. Per il Milan si tratta della decima finale di Coppa Italia persa, l'ultima nel 2018 contro la Juve di Max Allegri. Non sono mancate le polemiche durante i 90 minuti, soprattutto da parte della formazione di Conceicao : sul finale di primo tempo, sfugge agli occhi di Mariani e del Var una gomitata di Beukema , a palla lontana, in pieno petto su Gabbia .

Milan-Bologna 0-1, la cronaca

Nei primi minuti il Milan parte subito forte, sfondando specialmente sulla fascia sinistra, grazie alle accelerazioni di Leao. La migliore occasione per i rossoneri arriva al 10', quando Skorupski compie un provvidenziale doppio intervento prima sul quasi autogol di Beukema, poi sulla ribattuta ravvicinata di Jovic. Dopo un inizio contratto, il Bologna prende le misure degli avversari, giocando con la consueta personalità. Agli emiliani manca il guizzo finale per chiudere le proprie azioni offensive, oltre che un pizzico di cattiveria in più: i ragazzi di Italiano, infatti, non puniscono i tanti errori commessi dal Milan in costruzione. Nelle ultime battute del primo tempo si alzano i toni agonistici di una partita già molto frizzante e nervosa: entrambe le panchine protestano energicamente all'indirizzo di Mariani, a seguito di alcune decisioni arbitrali mal digerite. Nella ripresa, invece, è il Bologna ad entrare in campo con maggiore ferocia. Gli sforzi degli emiliani vengono premiati al 52', quando Ndoye realizza la rete dell'1-0, facendo esplodere di gioia i propri tifosi. Dopo una serie di rimpalli in area, la sfera arriva all'esterno svizzero che calcia potente e angolato, non lasciando scampo a Maignan. Dopo il gol subito, Conceicao stravolge il Milan, inserendo subito Joao Felix, Gimenez e Walker.Gli assalti del Milan sono disordinati e troppo frenetici e, di fatto, non producono alcun pericolo degno di nota nell'area avversaria. Gli emiliani con una strenua difesa respinge tutti i cross diretti verso la propria porta. Il Bologna conduce così la nave in porto, regalando ai suoi tifosi una notte indimenticabile. Al quarto tentativo Italiano riesce a vincere una finale: indipendentemente dalla posizione in Serie A, i suoi ragazzi sono certi di giocarsi l'anno prossimo almeno l'Europa League.