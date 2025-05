Beukema, gomitata a Gabbia: gesto da rosso in Milan-Bologna, per Mariani e il Var tutto a posto

Durante il primo tempo, verso i minuti finali, i giocatori del Milan protestano contro Mariani per un fallo a palla lontana di Beukema su Gabbia: sul punteggio di 0-0 e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore del Bologna cerca di svincolarsi dalla marcatura a uomo del rossonero colpendolo con una gomitata in pieno petto. Le immagini sono chiare, sarebbe dovuto intervenire il Var per espellere il centrale olandese, dato che l'episodio è sfuggito agli occhi di Mariani. Il check del Var viene effettuato ma è rapido e il direttore di gara non viene richiamato a rivedere il contatto.