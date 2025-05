Italiano: "Bologna prestazione incredibile e vittoria meritata." Poi la dedica speciale

Le parole di Italiano

“Dopo tre finali perse, tutte molto pesanti, non pensavo davvero che mi sarei potuto prendere una rivincita così. Sono felice, aggiungo un trofeo importante al mio cammino e lo dedico a tutti i ragazzi: se lo meritano. Ma c’è una dedica speciale che tengo a fare: è per il figlio di Joe Barone e per tutta la sua famiglia. In questi mesi siamo stati loro vicini e oggi, nel nostro piccolo, vogliamo condividere con loro questa gioia“. L’allenatore rossoblù ha poi parlato della sua squadra: “Abbiamo fatto un percorso in crescendo, non è stato tutto facile all’inizio ma siamo stati bravi a superare le difficoltà. C’è stata una grande crescita, sia nei singoli che nel collettivo, e oggi lo abbiamo dimostrato con una prestazione grandiosa“. Italiano ha concluso dicendo: “Ora però lasciatemi festeggiare, ce lo siamo davvero meritati“.