L’Audace Cerignola elimina l’Avellino, ok Vicenza e Pescara: Coppa Italia, il tabellone completo

Gli irpini crollano in casa, così come il Padova, privo del Papu Gomez. Gli abruzzesi si impongono di misura contro il Rimini
2 min
L’Audace Cerignola elimina l’Avellino, ok Vicenza e Pescara: Coppa Italia, il tabellone completo© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

PADOVA - Sarà il Vicenza a sfidare il Genoa nel giorno di Ferragosto al Ferraris, alle 21.15, nei trentaduesimi di Coppa Italia. Nel secondo match del preliminare, i biancorossi vincono allo stadio Euganeo battendo 2-0 il Padova padrone di casa (e privo del grande colpo di mercato, il Papu Gomez): Capello la sblocca al 14' sul traversone dalla sinistra di Vitale, al 2' del secondo tempo chiude i conti Caferri, lesto a ribadire in rete la conclusione di Carraro respinta da Fortin.

Cerignola corsara ad Avellino, Rimini out a Pescara

Cerignola e Pescara completano il quadro dei trentaduesimi di Coppa Italia. I pugliesi, al Monterisi, eliminano l'Avellino: 1-0 grazie al gol di Cuppone al 59'. All'Adriatico, invece, gli abruzzesi battono il Rimini di misura grazie alla rete di Valzania al 44'. Il Pescara sarà ospite del Parma il 17 agosto alle 18.30, per il Cerignola sfida al Bentegodi contro il Verona il giorno dopo alle 18. Di seguito il programma completo.

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)

