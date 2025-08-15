La Reggiana fa soffrire l'Empoli, ma i toscani passano ai rigori. Avanti anche il Sassuolo

L'Empoli batte la Reggiana ai rigori e supera il primo turno di Coppa Italia. I toscani, neo-retrocessi in Serie B, si sono imposti ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. Erano stati proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie a Gondo. Di Ilie il pari in piena ripresa. Ai calci di rigore gli amaranto hanno sbagliato tre penalty consecutivi, di Busiello il tiro decisivo dal dischetto per la vittoria. Nell'altra gara del tardo pomeriggio il Sassuolo di Grosso supera il Catanzaro di misura grazie al gol di Doig su assist del solito Berardi. Empoli dalla parte bassa a sinistra del tabellone, dove le teste di serie sono Atalanta e Juventus (possibile quarto di finale), Sassuolo dalla parte bassa a destra dove le big sono Fiorentina e Napoli.