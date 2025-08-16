Coppa Italia, tris Como e Genoa. Cagliari e Palermo avanti ai rigori. Ok Venezia

Il Como avanza in Coppa Italia. Al Sinigaglia, Gli uomini di Cesc Fabregas si aggiudicano il primo turno della competizione grazie al successo in rimonta sul Sudtirol - rimasto in 10 dopo il rosso a Filipe Bordon all'88' - superato col finale di 3-1. Un risultato che porta la doppia firma di Tasos Douvikas (39', 40') e Lucas Da Cunha (42'): a segno per gli ospiti, Daniele Casiraghi (13'). In campo a Como anche l'ex Juve e Milan Alvaro Morata, subentrato nella ripresa. Nessun imprevisto neppure per il Genoa, che si impone 3-0 sul Vicenza: reti di Valentin Carboni (40'), Francesco Bennassai (aut., 45'+1') e Nicolae Stanciu (54'). Così anche il Cagliari, che si aggiudica il match contro l'Entella ai calci di rigore, dopo l'autorete di Alessandro Deiola (86') che nel finale vanifica il vantaggio di Roberto Piccoli (45').