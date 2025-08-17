Il Milan di Allegri ai sedicesimi di Coppa Italia: Bari eliminato ma Leao infortunato

Leao, gol e infortunio
Prima chance rossonera con Fofana, ottima risposta di Cerofolini al 4'. Alza la pressione la formazione di Allegri e al 14' sblocca il match: cross di Tomori per la testa di Leao che da vero centravanti infila in rete. Gioia per il portoghese che dura poco, al 18' è obbligato il cambio con Gimenez per un fastidio al polpaccio da valutare nelle prossime ore. Esce Leao e si accende Pulisic che nel giro di pochi minuti sfiora in due occasioni la rete, colpendo anche una traversa. Due tentativi anche per Fofana, ci prova pure Saelemaekers, ma al 40' serve un super Maignan a negare il pari di Sibilli.
Pulisic raddoppia, esordio per Modric
Ad inizio ripresa il Milan raddoppia: Gimenez libera bene Pulisic che non perdona per il 2-0. Il Bari prova ad accorciare con Rao che da buona posizione spara alto e allora Landucci opta per i primi cambi. Al 66' esordio ufficiale per Modric e per Jashari. Ovazione per l'ex Real che al 75' prova anche la conclusione che termina morbida tra le braccia di Cerofolini. Nel finale il Milan gestisce e porta a casa il passaggio del turno.
Le parole di Landucci
Queste le parole di Landucci al termine del match: “Secondo me c’è stato un buonissimo atteggiamento, non era facile, era la prima gara ufficiale, abbiamo forse sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria". Su Leao: "Non lo so, è uscito per un fastidio e non volevamo rischiare. Vedremo nei prossimi giorni come starà". Sulle difesa del Milan, a 3 o a 4: "Vedremo a seconda delle situazioni, Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace". Landucci conclude: "La gara di Loftus Cheek? Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo. Gimenez sfiduciato da tutte le voci di mercato? Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera. Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile. Cosa mi ha detto Allegri? Non ho visto Allegri perché non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana”.
Le parole di Pulisic e Gabbia
"Per noi è un buon inizio potevamo fare più gol, ma l'importante era vincere. Non pensiamo allo scudetto ma vogliamo vincere ogni partita". Così Christian Pulisic, attaccante del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bari. A parlare - insieme allo statunitense - anche Matteo Gabbia: "Ci siamo lasciati alle spalle la scorsa stagione essendo positivi dal primo giorno resettando tutto per fare una grande stagione. Oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Ringrazio i tifosi perché uno stadio cosi il 17 agosto è incredibile".
Pisa avanti ai rigori
Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Gilardino, neopromossa in A, si è imposta ai calci da rigore in casa del Cesena, formazione che milita nel campionato di Serie B. I tempi regolamentari si sono chiusi sullo 0-0 e con i nerazzurri che hanno terminato la gara in 10 per l'espulsione di Calabresi all'89'. Poi i calci di rigore, con Semper protagonista di 4 parate su 5 tiri dal dischetto dei bianconeri, mentre il Pisa ha realizzato 2 rigori su 5 (con Cuadrado e Nzola). Ai 16esimi la squadra di Gilardino affronterà la vincente di Torino-Modena, in programma domani.
Passano Parma e Frosinone
Buona la 'prima' ufficiale per il Parma di Carlos Cuesta. I crociati, infatti, hanno battuto 2-0 il Pescara nel match disputato al Tardini. Decisiva la doppietta di Mateo Pellegrino, in gol al 47' e al 65'. Ai 16esimi il Parma affronterà la vincente del derby ligure Spezia-Sampdoria. Il Frosinone stacca il pass andando a vincere 1-0 in casa del Monza. Autore della rete che ha deciso il match il georgiano Giorgi Kvernadze, al secondo minuto di recupero. Nel prossimo turno il Frosinone riceverà il Cagliari.
