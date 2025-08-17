Il Milan di Allegri ai sedicesimi di Coppa Italia: Bari eliminato ma Leao infortunato

Le parole di Landucci

Queste le parole di Landucci al termine del match: “Secondo me c’è stato un buonissimo atteggiamento, non era facile, era la prima gara ufficiale, abbiamo forse sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria". Su Leao: "Non lo so, è uscito per un fastidio e non volevamo rischiare. Vedremo nei prossimi giorni come starà". Sulle difesa del Milan, a 3 o a 4: "Vedremo a seconda delle situazioni, Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace". Landucci conclude: "La gara di Loftus Cheek? Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo. Gimenez sfiduciato da tutte le voci di mercato? Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera. Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile. Cosa mi ha detto Allegri? Non ho visto Allegri perché non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana”.