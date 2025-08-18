Torino-Modena: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Coppa Italia live

TORINO - Esordio stagionale nell’afa cittadina per Baroni, ma sarà alta anche la temperatura dell’attesa e delle attese. Il club si aspetta 12 mila tifosi sugli spalti. Dopo cinque amichevoli, un pareggio, una vittoria e tre sconfitte di fila, ecco la prima partita che davvero conta per il nuovo Torino. Coppa Italia, l’ex granata Sottil a guidare gli emiliani: onesta squadra di B che può fare giustamente paura, in questa fase della preparazione. Vietati scherzi, con un calendario da paura per 2 mesi, con 6 big come avversarie nelle prime 7 partite di campionato, l’ultima cosa da fare per un Torino quantomeno “normale” sarebbe prendere sottogamba l’impegno di stasera e farsi infilzare alla prima uscita da una formazione di Serie B. Si partirà col classico 4-2-3-1 di queste settimane (riveduto da Baroni, non identico nell’interpretazione a quello di Vanoli), con Vlasic trequartista e sulle corsie i nuovi Ngonge e Aboukhlal a creare dribbling, inserimenti, cross, assist dalle fasce. O ad accentrarsi per tirare loro stessi in porta. C’è un nuovo Toro senza un vero play, con nuovi jolly offensivi e almeno un bomber da trovare là davanti. Chi vince trova il Pisa nel prossimo turno.
Torino-Modena: diretta tv e streaming
Torino-Modena, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 21.15 allo stadio Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Torino-Modena
TORINO (4-2-3-1): Israel, Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Casadei; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. All. Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Dembele, Masina, Bianay, Lazaro, Gineitis, Tameze, Ilkhan, Ilic, Perciun, Ciammaglichella, Sanabria, Simeone, Zapata. Indisponibili: Ismajli, Njie, Saava, Sazonov, Schuurs. Squalificati: -.
MODENA (3-5-2): Chichizola, Cauz, Adorni, Tonoli; Cotali, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Defrel, Caso. All. Sottil. A disposizione: Bagheria, pezzolato, Pergreffi, Beyuku, Nieling, Nador, Magnino, Massolin, Di Mariano, Gliozzi, Pedro Mendes, Zanimacchia, Olivieri, Oliva, Sarris. Indisponibili: Dellavalle, Ponsi. Squalificati: -.
ARBITRO: Tremolada di Monza. ASSISTENTI: Mokhtar-Pascarella. IV UOMO: Fourneau. VAR: Ghersini. AVAR: Sozza.
