Torino-Modena: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Coppa Italia live

TORINO - Esordio stagionale nell’afa cittadina per Baroni, ma sarà alta anche la temperatura dell’attesa e delle attese. Il club si aspetta 12 mila tifosi sugli spalti. Dopo cinque amichevoli, un pareggio, una vittoria e tre sconfitte di fila, ecco la prima partita che davvero conta per il nuovo Torino. Coppa Italia, l’ex granata Sottil a guidare gli emiliani: onesta squadra di B che può fare giustamente paura, in questa fase della preparazione. Vietati scherzi, con un calendario da paura per 2 mesi, con 6 big come avversarie nelle prime 7 partite di campionato, l’ultima cosa da fare per un Torino quantomeno “normale” sarebbe prendere sottogamba l’impegno di stasera e farsi infilzare alla prima uscita da una formazione di Serie B. Si partirà col classico 4-2-3-1 di queste settimane (riveduto da Baroni, non identico nell’interpretazione a quello di Vanoli), con Vlasic trequartista e sulle corsie i nuovi Ngonge e Aboukhlal a creare dribbling, inserimenti, cross, assist dalle fasce. O ad accentrarsi per tirare loro stessi in porta. C’è un nuovo Toro senza un vero play, con nuovi jolly offensivi e almeno un bomber da trovare là davanti. Chi vince trova il Pisa nel prossimo turno.