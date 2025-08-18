Toro, basta Vlasic per battere il Modena: Baroni avanza e si rivede Zapata

Al Torino basta un gol di Nikola Vlasic in avvio di ripresa, al 52', per battere il Modena e volare ai sedicesimi della Coppa Italia . Buona la prima per i granata di Marco Baroni che non brillano ma strappano il pass per il prossimo turno dove se la vedranno contro il Pisa di Alberto Gilardino, vittorioso ai calci di rigore contro il Cesena. Buon risultato e poco altro in vista dell'esordio in campionato in programma lunedì 25 agosto alle 20.45 al Meazza contro l'Inter. Nel finale spazio anche per il capitano Duvan Zapata (il colombiano non giocava una gara ufficiale proprio dal 3-2 di San Siro contro i nerazzurri del 5 ottobre 2024, quandò rimediò una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale finendo anzitempo la sua stagione), entrato al posto di Cyril Ngonge , arrivato pochi giorni fa dal Napoli, così come Giovanni Simeone , in campo nell'ultima mezzora al posto di Ché Adams . Sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino presente anche il Cholo Simeone , tecnico dell' Atletico Madrid e padre del nuovo bomber granata.

Torino-Modena: la decide Vlasic

Intorno a Vlasic e compagni c'è un discreto entusiasmo, ma in campo la squadra fa vedere poco o nulla: gambe imballate e zero idee, di pericoli dalle parti del portiere del Modena non ne arrivano. E i tifosi di casa iniziano a spazientirsi nella seconda parte dei primo tempo, anche perché i Canarini si fanno molto pericolosi e serve un grande intervento dell'ex Juve Israel su Santoro, poi c'è bisogno della traversa per respingere la conclusione di Gerli dalla distanza. Baroni cerca soluzioni durante l'intervallo, la prima mossa è inserire Ilkhan per Aboukhlal. E si rivela vincente: il turco strappa dalla sua metà campo e arriva fino alla conclusione dal limite, la respinta di Chichizola è rivedibile e sulla ribattuta è pronto Vlasic a buttarla dentro. Ngonge ha una buona occasione per il raddoppio immediato ma viene chiuso in corner. I granata non la chiudono ma non rischiano nemmeno.

Udinese, Atta e Iker Bravo piegano la Carrarese

Nell'altro match di serata al Bluenergy Stadium l'Udinese piega la Carrarese, formazione di Serie B, grazie alle reti di Atta, autore di una bella iniziativa personale, al 43' del primo tempo, e di Iker Bravo, schierato in avanti accanto a Davies, con una bella conclusione sotto la traversa al 15' della ripresa. Il tecnico dei friulani Kosta Runjac affida la fascia da capitano a Karlstrom che giostra in mediana con Lovric e Atta ai suoi fianchi, anche per le indisponibilità dell'ultima ora di Payero ed Ekkelenkam, affaticati. I bianconeri, che debutteranno in campionato lunedì 25 agosto alle 18.30 tra le mura amiche contro il Verona, ai sedicesimi di Coppa Italia incontreranno il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha avuto la meglio sulla Cremonese dopo i calci di rigore.

