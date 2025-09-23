Il Milan ospita il Lecce all'incontro valido per l'accesso al terzo turno di Coppa Italia. Le due formazioni si ritrovano dopo il confronto alla seconda giornata di campionato che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri imporsi per con le reti di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic: il vincitore affronterà la Lazio di Maurizio Sarri il 3 dicembre.I rossoneri, che al primo turno hanno superato il Bari (2-0) - gara in cui Rafa Leao si è fermato causa infortunio - si presentano all'appuntamento reduci dalla trasferta vincente di Udine, mentre i salentini continuano la caccia alla prima vittoria in Serie A dopo il pareggio all'esordio e 3 sconfitte consecutive. L'unico successo stagionale della formazione di Eusebio Di Francesco resta dunque quello sulla Juve Stabia al primo turno di Coppa. Il calendario del Milan prevede poi la sfida interna con il Napoli e il ritorno allo Stadium dell'ex tecnico della Juve previsto per domenica 5 ottobre. Mentre il Lecce ospiterà il Bologna il 28 settembre.