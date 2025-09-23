Cagliari show, che poker al Frosinone! Pisacane sfiderà il Napoli di Conte agli ottavi

Cala il poker il Cagliari sul Frosinone e prosegue il suo cammino in Coppa Italia . La formazione di Pisacane accede agli ottavi di finale dove affronterà il Napoli di Antonio Conte . Per i rossoblù una prestigiosa trasferta al Maradona nel prossimo turno, dopo il 4-1 casalingo che ha permesso di superare i ciociari di Alvini .

Primo tempo in parità

Partenza shock per gli ospiti che al 2' concedono subito l'occasione ai padroni di casa: calcio di rigore per l'ingenuità di Cittadini su Borrelli, dal dischetto Gaetano sblocca l'incontro. Kvernadze al 16' prova a suonare la carica per i gialloblù con un tocco sotto dal limite che esce di poco, mentre Kilicsoy e Gateano dall'altra parte sprecano due ottime occasioni per il raddoppio. Al 36' torna tutto in equilibrio: corner per la testa di Gelli che allunga sul secondo palo dove è puntuale Vergani per l'1-1. Passano pochi minuti ed è Ndow a colpire la traversa, sempre sugli sviluppi di un corner, che nega il sorpasso ciociaro.

Felici cambia il match: poker Cagliari

Ad inizio ripresa è clamorosa la chance per Borrelli che da pochi centimetri non riesce ad impattare la sfera per il nuovo vantaggio sardo. L'ex di turno riesce però a rimettere la freccia per il Cagliari al 67' spedendo in rete un ottimo assist di Felici dopo una entusiasmante discesa sull'out di sinistra. All'80' il Cagliari chiude la questione proprio con Felici, autentico mattatore dopo l'ingresso in campo ad inizio del secondo tempo, che si invola verso la porta concludendo con precisione a rete il gol che chiude virtualmente i conti. All'85' dilaga la formazione di Pisacane con Cavuoti che infila sul primo palo il poker rossoblù.