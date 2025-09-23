Zaniolo e Miller gol, al Palermo non basta Peda: l’Udinese vola agli ottavi, sfiderà la Juventus

L'Udinese vince 2-1 contro il Palermo sotto la pioggia del Bluenergy Stadium e si qualifica per gli ottavi di finale. In casa la squadra friulana passa il turno, ma non senza qualche brivido, soprattutto nel finale con la rete di Peda che ha riacceso le speranze proprio per la squadra sicula. Un match che l'Udinese ha avuto in mano per quasi tutta la partita, ma poi nel finale il Palermo si è risvegliato e ha creato qualche brivido. Di certo questa partita si ricorderà per la prima rete con la maglia bianconera per Nicolò Zaniolo, la seconda è stata firmata da Miller sempre in chiusura di primo tempo, e poi per le occasioni dell'Udinese. Passa la squadra che ha più qualità, esprimendo il calcio migliore. E ora l'Udinese affronterà la Juventus.
Le occasioni migliori della partita
I rosanero di Filippo Inzaghi si sono ben comportati soprattutto nel primo tempo, mettendo in difficoltà i friulani con il pressing alto e arrivando più volte al tiro. Le prime occasioni arrivano già dopo una decina di minuti, complice anche un erroraccio di Sava in fase di impostazione. In generale, gli uomini di Kosta Runjaic sembrano quasi distratti, sulla scia della brutta prestazione contro il Milan in campionato, e perdono spesso palla con la costruzione dal basso. Corona ha le occasioni migliori, sfiorando la rete anche con un bel piazzato al volo su cross di Le Douaron a cercare il secondo palo. Per l'Udinese il più attivo è Zaniolo, al 41' la gara si sblocca, tiro dello stesso numero 10 si insacca all'angolino basso complice anche una leggera deviazione. Al 45' arriva l'immediato raddoppio: Joronen respinge su Buksa, ma Giovane perde palla in malo modo in area e regala una nuova occasione all'attaccante avversario; Joronen para ancora ma deve arrendersi al definitivo tap-in di Miller. Nella ripresa l'Udinese controlla con attenzione di fatto non concedendo vere occasioni da gol nemmeno dopo l'ingresso di Brunori. Al contrario, i rosanero rischiano di subire la terza rete prima con un tiro di Kamara e poi con Buksa. Quasi dal nulla il Palermo riapre la partita al 93' con lo stacco di Peda su azione di calcio d'angolo, ma non basta per quello che sarebbe stato un incredibile pareggio.