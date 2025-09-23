Zaniolo e Miller gol, al Palermo non basta Peda: l’Udinese vola agli ottavi, sfiderà la Juventus

L'Udinese vince 2-1 contro il Palermo sotto la pioggia del Bluenergy Stadium e si qualifica per gli ottavi di finale. In casa la squadra friulana passa il turno, ma non senza qualche brivido, soprattutto nel finale con la rete di Peda che ha riacceso le speranze proprio per la squadra sicula. Un match che l'Udinese ha avuto in mano per quasi tutta la partita, ma poi nel finale il Palermo si è risvegliato e ha creato qualche brivido. Di certo questa partita si ricorderà per la prima rete con la maglia bianconera per Nicolò Zaniolo, la seconda è stata firmata da Miller sempre in chiusura di primo tempo, e poi per le occasioni dell'Udinese. Passa la squadra che ha più qualità, esprimendo il calcio migliore. E ora l'Udinese affronterà la Juventus.