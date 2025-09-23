Milan dominante a San Siro: che tris al Lecce in 10! Per Allegri agli ottavi c’è la Lazio

Il Milan liquida il Lecce a San Siro col punteggio di 3-0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Con Landucci in panchina al posto dello squalificato Allegri , i rossoneri non faticano mai e si portano agevolmente a casa la gara grazie alle firme di Santi Gimenez , Nkunku e Pulisic . Il Lecce di Di Francesco mai in partita, complice anche il rosso diretto estratto a Siebert al 18° del primo tempo per fallo da ultimo uomo.

Milan-Lecce 3-0, la cronaca

I padroni di casa creano la prima occasione dopo nemmeno due minuti, quando Fruchtl sbarra la strada a Gimenez in uscita ed è poi Siebert a salvare i suoi sulla linea negando a Loftus-Cheek un facile gol a porta vuota. Al 9', Fruchtl compie un miracolo su Rabiot, che si fa respingere un potente mancino ravvicinato dal portiere avversario. Pochi istanti dopo, lo stesso Fruchtl esce a vuoto su una palla vagante ma Nkunku lo perdona colpendo clamorosamente il palo a porta sguarnita. La partita cambia al 18', quando Siebert viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Nkunku in seguito a una revisione al Var. I sette volte campioni d'Europa ci mettono solo due minuti a sbloccare meritatamente il match. Ricci serve in profondità Bartesaghi, il quale trova al centro Gimenez che in spaccata trafigge Fruchtl e firma la sua prima rete della stagione. Alla mezz'ora, Saelemaekers sgasa sulla destra e mette dentro una palla insidiosa sulla quale si avventa in spaccata Rabiot, che centra in pieno la traversa. Allo scadere, Pavlovic sfiora il raddoppio con una bella punizione dal limite che viene alzata sopra la traversa dal portiere. Si va al riposo sull'1-0. A pochi secondi dall'inizio della ripresa, Loftus-Cheek prende il palo con una conclusione ravvicinata con il destro. Il raddoppio giunge al 6'. Saelemaekers crossa con il mancino dalla destra e pesca Nkunku sul secondo palo, che con una pregevole mezza rovesciata batte Fruchtl e sigla la prima rete con la nuova maglia. Al 19' arriva il tris. Fofana crossa dalla destra e il neo entrato Pulisic attacca l'area da vero opportunista e con una zampata di destro infila Fruchtl nell'angolino per il 3-0. Il primo e unico tiro dei salentini di tutto il match si registra al 16', quando il rientrante Maignan alza sopra la traversa una punizione dal limite di Berisha.