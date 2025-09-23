Landucci: “Abbiamo un gruppo meraviglioso”. Su Gimenez, Milan-Napoli e Allegri...

Marco Landucci è stato raggiunto dai microfoni di Sport Mediaset dove ha commentato il passaggio del turno del Milan in Coppa Italia contro il Lecce. Il vice di Allegri ha dichiarato: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo più velocizzare il gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Volevamo passare il turno, l’abbiamo fatto e siamo contenti. Gli obiettivi sono importanti ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Abbiamo un gruppo meraviglioso, che lavora e sta attento a tutto. Abbiamo fatto 4 partite di campionato, bisogna rimanere concentrati e continuare a migliorare. Questo deve essere l’obiettivo del Milan: fare il massimo ogni partita, lottare su ogni palla“.