Il Parma di Carlos Cuesta non fallisce il test contro lo Spezia e conquista l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, nella sfida tutta emiliana contro il Bologna di Vincenzo Italiano. I gialloblu si portano in vantaggio al 26' grazie alla rete del giovane difensore svizzero Britschgi, classe 2006 messo in campo da Cuesta per sostituire Valeri sulla destra. Lo Spezia non molla, e negli ultimi istanti del primo tempo trova la rete del pareggio con Aurelio (44'), a cui risponde immediatamente Mateo Pellegrino un minuto dopo, con il Parma che chiude il primo tempo in vantaggio. Ad inizio secondo tempo, il Parma muove le prime carte in tavola, sostituendo Sorensen e Del Prato rispettivamente con il giovane Plicco e Circati. I primi cambi per lo Spezia arrivano, invece, al 57' con l'ingresso di Lapadula e Kouda per Artistico e Cassata. Il giovane centrocampista - classe 2007 - dei gialloblu commette una leggerezza al 76': gomitata ed espulsione, successivamente confermata dal Var, che costringe gli uomini di Cuesta in dieci. L'altro ingresso decisivo - questa volta per lo Spezia - è quello dell'ex Serie A Gianluca Lapadula, che all'82 sigla la rete del 2-2, conducendo il match ai calci di rigore. Dagli undici metri decisivi gli errori di Soleri e Lapadula per lo Spezia mentre Ordonez non fallisce il rigore decisivo.