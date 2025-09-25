Genoa-Empoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

GENOVA - Alle ore 18.30, allo stadio Luigi Ferraris, Genoa ed Empoli si affrontano nel secondo turno di Coppa Italia. Al debutto il Grifone ha liquidato la pratica Vicenza con un netto 3-0, ma adesso va a caccia del riscatto dopo il ko rimediato nel finale al Dall'Ara contro il Bologna: avanti grazie alla rete di Ellertsson, i liguri sono stati ripresi da Castro e infine sconfitti dal calcio di rigore trasformato al 99' con grande freddezza da Riccardo Orsolini. Partenza lenta per i rossoblù di Patrick Vieira che fin qui in quattro gare di campionato hanno racimolato appena due punti, frutto del pareggio interno al debutto contro il Lecce (0-0) e dell’1-1 al Sinigaglia contro il Como. Completa il quadro l'altra sconfitta incassata davanti ai propri tifosi alla seconda giornata contro la Juve (1-0 firmato Dusan Vlahovic). Avvio piuttosto complesso anche per i toscani di Gianluca Pagliuca, retrocessi in Serie B la scorsa stagione. La società del presidente Corsi, che aveva aperto il campionato con un bel 3-1 al Castellani contro il Padova, nelle altre tre uscite ha perso contro Reggiana (3-1) e Pescara (4-0) in trasferta, raccogliendo un solo punto nell'altro match casalingo contro lo Spezia (1-1). Nel primo turno del trofeo nazionale, invece, successo ai rigori proprio contro la Reggiana. Chi vince sfide agli ottavi di finale l'Atalanta di Ivan Juric.
Genoa-Empoli: diretta tv e streaming
Genoa-Empoli, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Genoa-Empoli
GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Stanciu, Pasini; Carboni, Malinovskyi, Grønbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Leali, Sommariva, Otoa, Thorsby, Frendrup, Norton-Cuffy, Ostigard, Messias, Venturino, Vitinha, Cuenca, Ellertsson, Fini, Ekuban, Ekhator, Cornet.
EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Ceesay, Yepes, Ghion, Ignacchiti; Moruzzi, Ilie; Konate. Allenatore: Pagliuca.
A disposizione: Gasparini, Fulignati, Curto, Lovato, Elia, Belardinelli, Ebuehi, Indragoli, Ghion, Carboni, Saporiti, Shpendi, Popov.
ARBITRO: Dionisi. ASSISTENTI: Ceccon-Biffi. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Maresca. ASS. VAR: Gariglio.