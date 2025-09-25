Tris Genoa, Vieira raggiunge l'Atalanta agli ottavi di Coppa Italia: battuto l'Empoli

© Getty Images
GENOVA - Continua il suo cammino in Coppa Italia il Genoa che al Ferraris si libera della pratica Empoli per 3-1. I rossoblù di Vieira passano il turno e agli ottavi di finale dovranno vedersela contro l'Atalanta di Juric. Finisce invece l'avventura della semifinalista della passata edizione, nessun miracolo per Pagliuca che ora potrà concentrarsi solamente nella lotta nel campionato cadetto.
Genoa-Empoli, la partita
Pressione alta del Genoa nei primi 10', ma alla prima occasione passa l'Empoli: punizione dal limite che Saporiti fa girare attorno alla barriera per l'1-0 ospite. Dura poco la gioia dei toscani con il grifone che pareggia al 15': ottimo inserimento di Frendrup, liberato alla perfezione da Colombo, che a tu per tu con Perisan non sbaglia. I padroni di casa aumentano i giri e ad inizio ripresa mettono la freccia per il sorpasso: cross in area di Stanciu prolungato da Venturino, sul secondo palo il più rapido è Marcandalli per la firma del 2-1. Fatica a trovare la reazione l'Empoli che all'83' crolla definitivamente: in difficoltà la difesa toscana con Thorsby che di testa libera Ekhator per il facile tap-in del tris genoano.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia