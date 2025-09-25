Il Toro va avanti in Coppa, ma la contestazione non si ferma: Pisa ko e Cuadrado espulso

TORINO – Il Torino di Marco Baroni batte il Pisa per 1-0 e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. I granata sbloccano subito la partita al 9’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: battuta di Ngonge e colpo di testa vincente di Casadei. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con i padroni di casa padroni del gioco ma anche un brivido nel recupero, quando il gol di Lorran viene annullato per netto fuorigioco. Nella ripresa il Torino parte forte e al 49’ trova il raddoppio ancora su corner, con la deviazione di Ismajli: la rete però viene annullata dal VAR per un fallo di mano dello stesso difensore. Al 58’ è il Pisa ad andare vicino al pareggio con Albiol, di testa su assist di Cuadrado, ma anche in questo caso l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Poco dopo, al 62’, la gara si complica per i toscani: rosso diretto a Cuadrado per proteste dopo un fallo fischiato a favore del Toro. In superiorità numerica e contro un Pisa pieno di seconde linee, il Torino non riesce comunque a chiudere i conti. All’88’ Aboukhlal spreca clamorosamente il 2-0 calciando addosso al portiere da posizione favorevole. L’errore viene “coperto” nel recupero da Paleari, che al 95’ salva il risultato con un grande intervento su Touré.