Baroni dopo Torino-Pisa: "Paleari decisivo, siamo in debito con i tifosi"

TORINO - Con un gol di Casadei ad inizio partita, il Torino stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Roma. Vincono gli uomini di Baroni, dopo il pesante ko in campionato contro l'Atalanta, grazie all'1-0 sul Pisa e ai microfoni di Mediaset il tecnico granata analizza così il match del Grande Torino: "Paleari è stato decisivo, ci siamo addormentati sull'ultima palla. Contento del risultato e di come siamo scesi in campo nel primo tempo, poi ho visto frenesia ed egoismo. Quando sono rimasti in dieci non bene, ho visto cose sulle quali dobbiamo lavorare",
Baroni e i tifosi
Baroni aggiunge: "Il compito più importante è quello tecnico, noi dobbiamo giocare come nel primo tempo. Quello che deve fare la squadra è questo. Non ci possiamo permettere di fare una partita passiva. Ci prendiamo il passaggio del turno, il primo tempo molto buono, ma dobbiamo rivedere la partita dopo che il Pisa è rimasto in dieci. Non ci spaventa il laovro che c'è da fare. E' una sfida ed è il bello di questo lavoro. La squadra deve fare il primo passo, con i tifosi siamo in debito perchè in alcune partite siamo usciti dalla prestazione. Io sono fiducioso, oggi nel primo tempo ci hanno sostenuto, la chiave è l'aspetto tecnico".
La situazione in attacco
Poi la conclusione: "Volevo vedere giocatori come Dembelé, Njie e Tameze che giocavano per la prima volta. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha fatto bene, volevo una partita di grande energia. In attacco ho cambiato per avere pià pressione ed energia, la strada è questa e quindi testa al lavoro settimanale che è quello che ci serve".
Casadei fiducioso
"Siamo molto contenti della vittoria, era la cosa che importava di più. Adesso pensiamo al campionato, ci aspettano tante battaglie. Non importa chi segna, l'importante è farlo. Dobbiamo riuscire a creare di più ma siamo all'inizio di un percorso. Cresceremo tanto nel corso della stagione, sono fiducioso". Così l'autore del gol della vittoria, Cesare Casadei, ai microfoni di Sport Mediaset dopo l'1-0 del Torino contro il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Le parole di Ismajli
Al suo fianco anche Ardian Ismajli: "Lo scorso anno il Pisa ha fatto un grande campionato. Noi stasera abbiamo dominato, potevamo fare due o tre gol. Vogliamo arrivare il più in alto possibile sia in coppa che in campionato. Speriamo che questa partita ci dia un po' di fiducia e ci serva anche per ritrovare la vittoria in campionato".
