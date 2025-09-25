Baroni dopo Torino-Pisa: "Paleari decisivo, siamo in debito con i tifosi"

TORINO - Con un gol di Casadei ad inizio partita, il Torino stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia dove affronterà la Roma . Vincono gli uomini di Baroni , dopo il pesante ko in campionato contro l'Atalanta , grazie all'1-0 sul Pisa e ai microfoni di Mediaset il tecnico granata analizza così il match del Grande Torino: "Paleari è stato decisivo, ci siamo addormentati sull'ultima palla. Contento del risultato e di come siamo scesi in campo nel primo tempo, poi ho visto frenesia ed egoismo. Quando sono rimasti in dieci non bene, ho visto cose sulle quali dobbiamo lavorare",

Baroni e i tifosi

Baroni aggiunge: "Il compito più importante è quello tecnico, noi dobbiamo giocare come nel primo tempo. Quello che deve fare la squadra è questo. Non ci possiamo permettere di fare una partita passiva. Ci prendiamo il passaggio del turno, il primo tempo molto buono, ma dobbiamo rivedere la partita dopo che il Pisa è rimasto in dieci. Non ci spaventa il laovro che c'è da fare. E' una sfida ed è il bello di questo lavoro. La squadra deve fare il primo passo, con i tifosi siamo in debito perchè in alcune partite siamo usciti dalla prestazione. Io sono fiducioso, oggi nel primo tempo ci hanno sostenuto, la chiave è l'aspetto tecnico".

La situazione in attacco

Poi la conclusione: "Volevo vedere giocatori come Dembelé, Njie e Tameze che giocavano per la prima volta. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha fatto bene, volevo una partita di grande energia. In attacco ho cambiato per avere pià pressione ed energia, la strada è questa e quindi testa al lavoro settimanale che è quello che ci serve".