Buffon, per Louis esordio in Coppa Italia a Torino tra ricordi e un futuro da scrivere

Un Buffon di nuovo a Torino. Solo a dirlo, vengono i brividi. Non è però Gigi a tornare per osservare i bianconeri, ma suo figlio, Louis Thomas Buffon . Un nome pesante, un cognome che profuma di leggenda, che rievoca notti europee, parate impossibili e un amore eterno per i pali della Juve . Ma questa volta la storia cambia, perché Louis il pallone lo calcia per far gol, non per evitarli. Il classe 2007 sta scrivendo il suo primo capitolo, e lo fa proprio a Torino, nel cuore della città dove suo padre ha scritto la storia del calcio italiano. E il destino, si sa, ama i cerchi che si chiudono. O in questo caso, si aprono.

Esordio in Coppa Italia: Louis entra in scena

È il 25 settembre 2025, stadio Olimpico Grande Torino, Coppa Italia: Torino contro Pisa. La partita si è conclusa per 1-0 per i granata, ma al 68’ dalla panchina si alza un ragazzo alto, maglia numero 16: è Louis Buffon. Entra al posto di Vural, con gli occhi addosso, le telecamere puntate e un cognome che pesa come un macigno. Ma lui non trema. Nei minuti finali cerca spazi, lotta contro la difesa granata, prova a smarcarsi, a farsi trovare. Non segna, ma si fa notare. Mostra personalità, fisico, voglia. Non l’esordio assoluto tra i professionisti - quello era arrivato il 9 marzo contro lo Spezia in Serie B - ma è il primo gettone stagionale. Ed è un segnale chiaro: Louis vuole provare a prendersi la scena.

Un talento che cresce all’ombra di un gigante

Essere il figlio di Gianluigi Buffon può essere una benedizione o un fardello. Ma Louis ha già capito come farne un motore. In Primavera ha iniziato fortissimo: due gol in due giornate e prestazioni convincenti che non sono passate inosservate. Alberto Gilardino, allenatore del Pisa ed ex compagno di papà Gigi in Nazionale, lo osserva da vicino. Lo ha voluto con sé anche nel ritiro estivo della prima squadra, dove Louis ha continuato a mostrare qualità tecniche e caratteriali importanti. Il ruolo, da attaccante, è diametralmente opposto a quello del padre. Ma proprio lì, in quella distanza, risiede la sua identità: Louis non vuole emulare, vuole costruire. E ha iniziato a farlo con serietà e ambizione.