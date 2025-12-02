Tuttosport.com
Palladino: "Coppa Italia per noi un obiettivo. Lookman? Ci siamo capiti subito"

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa di De Rossi in programma al Gewiss Stadium
3 min
atalantapalladinoIntervista

"È un periodo pieno, con tre competizioni, ci teniamo a essere competitivi. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo. Questo è motivo di ambizione, vogliamo creare la mentalità giusta per essere competitivi in questa Coppa che per noi è molto importante". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma domani alle ore 15.00 a Bergamo. "Il Genoa? Non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, in qualsiasi competizione. Gli avversari sono di un ottimo livello, con De Rossi stanno attraversando un buon momento, c'è massima attenzione a tutto. A me interessa che la squadra abbia la mentalità di vincere la partita, bisogna dare continuità di prestazioni e risultati".

Palladino: "Cercato di dare entusiasmo e idee alla squadra"

"La Coppa Italia per noi è un obiettivo, nelle ultime sette edizioni l'Atalanta è arrivata tre volte in finale. Vogliamo arrivare in fondo". Così parla Raffaele Palladino alla vigilia dell'ottavo di finale a Bergamo contro il Genoa: "Un avversario temibile e di ottimo livello che sta attraversando un buon momento con la nuova guida - precisa il tecnico nerazzurro -. A me interessa che la mia quadra abbia la mentalità per vincere la partita dando continuità alle prestazioni e ai risultati". Sul suo impatto da subentrato in panchina a Ivan Juric, Palladino è chiaro: "Ho cercato di dare entusiasmo e idee, i ragazzi hanno recepito subito. E' un gruppo di grandi valori umani e tecnici. Credo in tutti i ragazzi della rosa, l'occasione l'avranno tutti perché ci sono tante partite e mi aspetto che chiunque scenda in campo dia il massimo per l'Atalanta". L'allenatore dei bergamaschi invita la squadra a stare sul pezzo: "E' presto per dire che siamo già usciti da una situazione complicata, ma la strada è quella giusta". Infine, su un Lookman ritrovato dopo i gol a Francoforte e con la Fiorentina: "Con Ademola ci siamo capiti subito. E' un grande professionista, sta facendo bene, si sacrifica per la squadra e i risultati si stanno vedendo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

