Yildiz, Vlahovic e mercato: Juve, Chiellini dice tutto. "A gennaio pronti ma..."

"Gioca una formazione per vincere e vogliamo dare continuità". È stato sicuro e chiaro Giorgio Chiellini nel pre partita della sfida di Coppa Italia tra la Juve e l' Udinese . Una partita non semplice e per questo motivo Spalletti ha scelto comunque di dare continuità a diversi giocatori titolari, tra cui anche Yildiz . Non c'è Vlahovic , infortunatosi proprio nell'ultima sfida di campionato, e al suo posto è stato messo David , occasione importante per l'attaccante per cercare di guadagnarsi fiducia e una maglia da titolare anche per le prossime partite. Il dirigente bianconero ha parlato di diversi temi tra cui anche il contratto del serbo e non solo.

Chiellini: "Yildiz non ci sorprende"

Giorgio Chiellini a Italia 1 ha parlato della sfida con l'Udinese: "Le scelte di Spalletti dimostrano che la partita va affrontata in modo serio. Gioca una formazione per vincere e vogliamo dare continuità". Poi sul rinnovo di Yildiz ha precisato: "Non ci sorprende quello che sta facendo Kenan e ho sempre usato parole di stima nei suoi confronti. C’è volontà da tutte le parti nel trovare un accordo. Ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte della nostra squadra per anni". Sull'infortunio di Vlahovic: "Cambia che non potrà giocare per tre o quel che saranno i mesi ed è un’assenza importante. Faccio personalmente gli auguri di buona guarigione. Detto questo la vedo anche un’opportunità per gli altri di giocare". E sul rinnovo ha aggiunto: "Per il resto parleremo con Dusan nei prossimi mesi ma la stima e l’affetto reciproco sono stati dimostrati apertamente". A chiudere ha parlato del mercato: "Ha parlato già Comolli, se ci saranno occasioni saremo pronte a coglierle, ora abbiamo un mese importante e gennaio è lontano".

Miretti: "Ci serve trovare continuità"

Miretti ha parlato così nel pre partita: "La Coppa Italia è un obiettivo, poi ci serve trovare anche continuità. La partita di oggi è importantissima. In Coppa Italia ci sono poche partite e si può alzare un trofeo. Ultimo gol con la Juve proprio in questo torneo? Speriamo vado così anche stasera, ma l’importante è vincere. Dobbiamo farci trovare pronti e passare il turno, speriamo che tutta la squadra faccia una bella partita".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE