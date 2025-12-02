Locatelli premiato da Comolli e Ferrero, lo Stadium mugugna: il retroscena in Juve-Udinese

Manuel Locatelli non è partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro l' Udinese , scelta tecnica di Luciano Spalletti che ha preferito inserire Miretti e Koopmeiners al centro, ma prima del calcio d’inizio il centrocampista bianconero è stato omaggiato all’Allianz Stadium. Il numero 5 della Juve, nonché capitano, è stato celebrato per le 200 presenze raggiunte, nella serata contro il Cagliari, con la maglia della Juventus , un traguardo significativo per un giocatore diventato punto fermo dentro e fuori dal campo. Nonostante il tributo, l’atmosfera non è stata totalmente uniforme: la presentazione ha infatti ricevuto reazioni contrastanti dalle tribune.

Locatelli tra applausi e qualche fischio

Davanti al pubblico di casa ha ricevuto una targa commemorativa e una maglia speciale, consegnate da Damien Comolli e il presidente Ferrero, in un momento carico di simbolismo e riconoscenza. "Punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Ha dimostrato attaccamento a questi colori. Ha appena tagliato un traguardo importante: quello delle sue 200 presenze con la maglia della Juventus. Un traguardo che suggella un percorso fatto di sacrificio, serietà e appartenenza". Così lo speaker ha presentato Locatelli all'Allianz Stadium e, al momento di pronunciare il nome, diversi tifosi hanno applaudito ma si è udito anche qualche fischio, poi coperto dalla musica diffusa dallo stadio. Dunque non una standing ovation per il capitano ma anche qualche mugugno.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE