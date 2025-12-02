"La medicina è una sola", Spalletti cura la Juve: "Miretti vede oltre, Zhegrova passa tra i muri"

Terza vittoria consecutiva per la Juventus , la seconda all'Allianz con Spalletti in panchina, che stavolta supera l' Udinese in Coppa Italia e vola ai quarti della competizione. Una prestazione importante dai bianconeri e una gara mai in discussione con i friulani incapaci di reagire. Un autogol di Palma e un rigore di Locatelli fissano il punteggio sul 2-0, annullati anche due reti a David (con errore dal Var) e a Openda nel finale. Anche una brutta notizia con l'infortunio di Gatti . E proprio da qui parte l'analisi del tecnico, anche ex della partita.

Spalletti a Mediaset

L'allenatore bianconero analizza la prova dei suoi su Italia 1: "Miglior partita? Abbiamo giocato una discreta partita, abbiamo fatto bene tutto. Quando si gioca contro squadre come l’Udinese che ha corsa, il pericolo quando perdi palla c’è sempre. Ma non ne abbiamo concessi. Ci sono capitate situazioni che potevamo gestire meglio visto la nostra qualità. Dobbiamo sfruttare quello che creiamo, perché poi gestire le partite diventa difficile. Bisogna essere feroci e cattivi, il leone vero mette tutta la sua forza anche contro un topolino. Se non arriva l’episodio del rigore, poi stai sempre lì che devi fare un gol".

David, Openda e l'idea di Spalletti

Su David e Openda: "Sono due attaccanti centrali e se parli con loro ti dicono che il loro meglio è lì. Uno è più relazionale e sa far girare la palla bene e dentro l’area è bravissimo, mentre Openda è più bravo ad attaccare la profondità. Possono giocare anche tutti e due insieme". E sul ritorno a Napoli: "Sarà un’emozione incandescente, ho moltissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto ma quello che sarà il mio sentimento nei loro confronti, una persona che gli vuole il massimo del bene. Se credi che la Juve possa giocare bene? Con la Roma avevamo gente con i tuoi piedi (si riferisce a Panucci che ride ndr). Qui ho trovato ragazzi eccezionali e negli allenamenti ho visto progresso e mi fa sperare bene per proporre un calcio così. Ci manca ancora qualcosa ma siamo sulla strada buona".