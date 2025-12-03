Runjaic dopo Juve-Udinese: “Fino al rigore eravamo in partita". Su Zaniolo e Palma...

Finisce agli ottavi di finale la corsa in Coppa Italia dell' Udinese . La formazione allenata da Runjaic non scende in campo e non si fa quasi mai vedere dalle parti di Di Gregorio (se non per il gol annullato a Ehizhibue per fuorigioco dell'esterno). La Juve così segna una rete per tempo - sarebbero quattro se non fossero stati tolti quelli a David e Openda - e vola ai quarti dopo il 2-0 firmato all'Allianz Stadium . Per i friulani, ora, è tempo di tuffarsi sul campionato ma il tecnico analizza così la prova dei suoi a Torino.

Runjaic: "Fino al rigore eravamo in partita"

Al termine del match, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il ko: "Ci è mancato qualcosa ed era chiaro nel primo tempo. Non avevamo la forza che avremmo dovuto avere. È sempre difficile giocare all'Alliaz contro una squadra forte ma non sono soddisfatto. Nella ripresa fino al rigore eravamo in partita anche se non siamo andati vicino a segnare. Dopo il 2-0 é diventato difficile. La Juve ha giocato bene, ha tenuto tanto la palla e abbiamo perso i duelli uno contro uno". Su Zaniolo: "Ha giocato tanto nelle ultime gare, ho pensato di non schierarlo ma volevo far capire che per noi la partita era molto importante e volevamo andare al prossimo turno. Ha avuto dei buoni momenti poi ho voluto risparmiarlo e lo stesso ho fatto con Atta che ha giocato tanti minuti".

Runjaic: "Palma sta crescendo, Juve tra le migliori d'Europa"

L'allenatore dei friulani analizza la prova dei suoi in conferenza: "Si giocava in casa della Juve, una delle migliori d’Europa e non è mai facile giocare qui. Ci è mancato un po’ di spirito, ma se lasci loro spazio creano situazioni pericolose, come è successo". Su Palma: "Ha fatto una partita solida, meritava di giocare. Sta crescendo, ha giocate da livello top. Può capitare il rigore concesso. Anche Bertola sta crescendo, abbiamo tanti prospetti di livello che han bisogno di partite come questa per imparare. Peccato essere usciti ma ora pensiamo al Genoa in campionato".

