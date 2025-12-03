Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Allo ’Stadio Maradona’ è Conte contro Pisacane. I partenopei per bissare il successo contro la Roma, i sardi per rialzarsi dal periodo no: in palio i quarti di finale
3 min
coppa italianapoliCagliari
Napoli-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia © LAPRESSE

Per il Napoli passare il turno di Coppa Italia è uno degli obiettivi. Dopo aver battuto Atalanta, Qarabag e Roma, questo pomeriggio al Maradona, la squadra azzurra sfiderà il Cagliari negli ottavi di finale del trofeo tricolore e Antonio Conte darà spazio all'altro Napoli. Domenica prossima ci sarà il big match con la Juventus e considerata l'emergenza infortuni (sono in sei out), il tecnico deve gestire alcuni titolari. Non si può rischiare un altro stop, soprattutto a centrocampo dove già mancano De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Per chi ha giocato poco, quindi, ci sarà l'occasione di mettersi in mostra. In difesa mancherà Marianucci per squalifica. L'ex Empoli avrebbe fatto comodo per fare riposare due centrali su tre. Sicuro il ritorno in campo di Juan Jesus a sinistra con Rrahmani al centro e Beukema dall'altra parte. A centrocampo sulle corsie laterali Mazzocchi e Spinazzola proveranno a dare una mano al reparto nevralgico. Dove ci sarà spazio per il giovane Vergara. In attacco cambia tutto rispetto alle ultime partite. A sfidare i campioni d’Italia in carica sarà il Cagliari di Pisacane, con il tecnico dei sardi che ha commentato così le ultime uscite del club sardo: "In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato, a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico. Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato”.

Segui Napoli-Cagliari sul nostro sito.

Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra il club partenopeo ed i rossoblù è in programma questo pomeriggio allo ‘Stadio Maradona’ alle 18. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Italia 1 ed in streaming su Mediaset Infinity.

Napoli-Cagliari: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. All. Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, D'Angelo, McTominay, Lobotka, Neres, Lang, Hojlund. Indisponibili: Meret, Gutierrez, Gilmour, De Bruyne, Anguissa, Lukaku. Squalificati: Marianucci. Diffidati: nessuno

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Di Pardo, Zappa, Pintus, Rodriguez, Idrissi; Zappa, Liteta, Cavuoti, Felici; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Luperto, Obert, Adopo, Deiola, Grandu, Prati, Rog, Sulev, Gaetano, Borrelli, Esposito, Pavoletti, Trepy. Indisponibili: Belotti, Folorunsho, Mazzitelli, Mina, Palestra, Zè Pedro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS