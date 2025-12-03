Palladino avvisa la Juve: “Ci tengo molto, è un mio obiettivo”. E su Scamacca…

L'Atalanta continua a macinare risultati e contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia conquista la terza vittoria di fila, dopo i successi con l'Eintracht e Fiorentina. I nerazzurri impongono subito la propria superiorità tecnica e passano in vantaggio con Djimsiti. La partita si fa complicata per il Grifone dal 36', quando Fini abbatte Bellanova lanciato in porta e si prende il cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol. Nella ripresa De Roon chiude il match con una parla in controbalzo da fuori area, poi Pasalic cala il tris e Ahanor il poker, con il gol dell'ex. Ora la Dea ai quarti se la vedrà contro la Juventus, che nelle scorse ore ha superato agevolmente l'Udinese. Nel post partita Palladino ha parlato del match su Italia 1.
Atalanta-Genoa, la conferenza di Palladino
"Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac, oltre a Sulemana nonostante l'infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa" - ha spiegato Palladino in conferenza. Poi ha continuato: "Quanto è importante il trio Pasalic-De Roon-Djimsiti? Mi stanno dando una grande mano sia tecnica che umana e sono tutti ragazzi molto seri. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c'è sempre anche una grande società". Il tecnico ha parlato anche di Scamacca: "Un calciatore che viene da un brutto infortunio, ha bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina nelle gambe, e per noi è fondamentale". Su De Ketelaere come leader: "Lui è un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Io cerco sempre di dargli una mano, ma lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro". Su Maldini: "Cosa gli manca? Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché ci può dare una grande mano".
L'obiettivo Coppa Italia e le condizioni dell'Atalanta
Palladino ha elogiato la propria squadra: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona". Sul rientro di Kolasinac:
"Come lo giudico? Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione". Poi non si è nascosto sulle ambizioni: "Quanto voglio vincere questa Coppa Italia? Molto, obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo". Su Bernasconi: "Un ragazzo molto serio che si sta impegnando ogni giorno negli allenamenti: credo molto in lui. Ha trovato poco spazio, ma sto cercando di trovare spazio a tutti. Come sono contento di lui, anche di Ahanor".
Le dichiarazioni di De Rossi
Il tecnico del Genoa ha analizzato la pesante sconfitta in conferenza: "Mi sono piaciuti molto i ragazzi nel primo tempo: ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare. Ha pesato molto l'espulsione ed è chiaro che diventa tutto più difficile. Serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli". Sulla Dea e la rinascita con Palladino: "L'Atalanta ha una rosa importante e che può giocare anche in Champions League tranquillamente: loro sono molto forti. Poche squadre come l'Atalanta hanno una squadra così ampia". Su Carboni: "Non mi piace parlare dei singoli in pubblico: analizzeremo tutto domani. Penso che non è facile dover dimostrare tutto fin da subito, figuriamoci quando giochi 10 contro 11. Non valuto negativamente le prestazioni degli altri, dall'altra occorre sempre dare fiducia alla squadra". Infine su Fini, giovane del 2006 che ha lasciato la squadra in dieci: "Chiaro che c'è bisogno di tempo. Lui può giocare in tutti i ruoli dell'attacco: sta provando sempre a saltare l'uomo per cercare di dare una mano davanti. Nel complesso dobbiamo migliorare, ma siamo contenti dell'atteggiamento al di là del risultato: tengo anche a ringraziare i nostri tifosi sempre presenti anche oggi a Bergamo".
L'Atalanta continua a macinare risultati e contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia conquista la terza vittoria di fila, dopo i successi con l'Eintracht e Fiorentina. I nerazzurri impongono subito la propria superiorità tecnica e passano in vantaggio con Djimsiti. La partita si fa complicata per il Grifone dal 36', quando Fini abbatte Bellanova lanciato in porta e si prende il cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol. Nella ripresa De Roon chiude il match con una parla in controbalzo da fuori area, poi Pasalic cala il tris e Ahanor il poker, con il gol dell'ex. Ora la Dea ai quarti se la vedrà contro la Juventus, che nelle scorse ore ha superato agevolmente l'Udinese. Nel post partita Palladino ha parlato del match su Italia 1.
Atalanta-Genoa, la conferenza di Palladino
"Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac, oltre a Sulemana nonostante l'infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa" - ha spiegato Palladino in conferenza. Poi ha continuato: "Quanto è importante il trio Pasalic-De Roon-Djimsiti? Mi stanno dando una grande mano sia tecnica che umana e sono tutti ragazzi molto seri. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c'è sempre anche una grande società". Il tecnico ha parlato anche di Scamacca: "Un calciatore che viene da un brutto infortunio, ha bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina nelle gambe, e per noi è fondamentale". Su De Ketelaere come leader: "Lui è un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Io cerco sempre di dargli una mano, ma lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro". Su Maldini: "Cosa gli manca? Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché ci può dare una grande mano".
L'obiettivo Coppa Italia e le condizioni dell'Atalanta
Palladino ha elogiato la propria squadra: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona". Sul rientro di Kolasinac:
"Come lo giudico? Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione". Poi non si è nascosto sulle ambizioni: "Quanto voglio vincere questa Coppa Italia? Molto, obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo". Su Bernasconi: "Un ragazzo molto serio che si sta impegnando ogni giorno negli allenamenti: credo molto in lui. Ha trovato poco spazio, ma sto cercando di trovare spazio a tutti. Come sono contento di lui, anche di Ahanor".