Palladino avvisa la Juve: “Ci tengo molto, è un mio obiettivo”. E su Scamacca…

Atalanta-Genoa, la conferenza di Palladino

"Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac, oltre a Sulemana nonostante l'infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa" - ha spiegato Palladino in conferenza. Poi ha continuato: "Quanto è importante il trio Pasalic-De Roon-Djimsiti? Mi stanno dando una grande mano sia tecnica che umana e sono tutti ragazzi molto seri. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c'è sempre anche una grande società". Il tecnico ha parlato anche di Scamacca: "Un calciatore che viene da un brutto infortunio, ha bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina nelle gambe, e per noi è fondamentale". Su De Ketelaere come leader: "Lui è un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Io cerco sempre di dargli una mano, ma lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro". Su Maldini: "Cosa gli manca? Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché ci può dare una grande mano".

L'obiettivo Coppa Italia e le condizioni dell'Atalanta

Palladino ha elogiato la propria squadra: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona". Sul rientro di Kolasinac:

"Come lo giudico? Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione". Poi non si è nascosto sulle ambizioni: "Quanto voglio vincere questa Coppa Italia? Molto, obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo". Su Bernasconi: "Un ragazzo molto serio che si sta impegnando ogni giorno negli allenamenti: credo molto in lui. Ha trovato poco spazio, ma sto cercando di trovare spazio a tutti. Come sono contento di lui, anche di Ahanor".