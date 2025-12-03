Inter ai quarti, manita al Venezia: prima perla di Pio Esposito a San Siro

Inter-Venezia, il match

Dopo una iniziale fase di studio, i nerazzurri stappano l'incontro al 18' con la prima rete in maglia Inter di Diouf, bravo a convertire in rete una imbucata perfetta di Frattesi. Tempo 2' e arriva anche il raddoppio con il primo gol a San Siro con la squadra di club di Pio Esposito, per lui la firma alla Scala del calcio era arrivata nella sofrtunata serata di Italia-Norvegia, che spacca la porta con un gran tiro da fuori area. Partita in discesa che finisce in cassaforte al 34' con il ritorno nella lista marcatori di Thuram, liberato alla perfezione da Zielinski, che dal limite non perdona Grandi piazzandola con precisione all'angolino sinistro. Ad inizio ripresa l'attaccante francese firma poker e doppietta personale con un colpo di testa in volo a porta spalancata. Il Venezia a venti minuti dalla fine si toglie lo sfizio di trovare il gol della bandiera con Sagrado, complice anche una deviazione di Carlos Augusto che mette fuori causa Martinez, ma non riesce ad evitare la manita dei padroni di casa che arriva al 75' con un altra bordata dal limite, questa volta da parte di Bonny. Garbage time nel finale con Chivu che lascia spazio anche ai giovani Cocchi, Spinaccé e Bovo. Festa a San Siro al triplice fischio, ora la testa può tornare al campionato.