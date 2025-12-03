Chivu si gode l’Inter e rilancia: “È già successo, forse non se ne sono accorti”

Chivu: "Siamo un gruppo umile"

Ai microfoni di Mediaset, Chivu analizza: "Sono contento se siamo arrabbiati per il gol preso. A me è piaciuto l'atteggiamento, al serietà della partita, il rispetto per l'avversario. Sono felice per quello che mi hanno dimostrato. Questo è un gruppo motivato che vuole dare continuità a quanto di buono fatto in questi mesi. Sono felice per la prestazione e per quello che hanno messo in campo. Sono felice per quelli della Primavera e dell'U23 che hanno giocato la prima a San Siro. Sono contento per Diouf per la prima da titolare, per il 90' e per il gol. Il merito è dei ragazzi e dei nuovi arrivati. Non è mai facile quando arrivi in un gruppo già formato di essere accettato, ma quelli che rappresentano questi colori da anni hanno accolto bene i nuovi e i giovani. Questo perché è un gruppo umile, ma il percorso di crescita continua perché possiamo migliorare".

Le parole su Frattesi

Poi aggiunge: "Siamo consapevoli del percorso e di quello che vogliamo fare. Poi sappiamo che ci sono momenti e momenti. Poi spero che in questa stagione possa dire anche qualcosa di sbagliato. In passato l'ho fatto, ma forse nessuno se ne è accorto. Cose non belle le ho dette anche io". E su Frattesi conclude: "In questo momento ha avuto i minuti che meritava, forse anche qualcosa di meno, viene da un intervento e da altri problemi che non abbiamo mai comunicato. Lui si è messo sempre a disposizione nonostante i problemi. Oggi toccava a lui per mettere benzina nelle gambe. Noi sappiamo la sua importanza, io ho fatto scelte diverse in passato ma sappiamo che è determinante".