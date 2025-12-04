Lazio-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Di nuovo contro il Milan, ma a campi invertiti. La Lazio si prepara ad affrontare nuovamente i rossoneri, dopo la sconfitta in campionato dello scorso sabato. Un ko amaro per i biancocelesti, sia perché non sono riusciti a sfruttare e capitalizzare il buon primo tempo e sia per lo strascico polemico riferito all'episodio che ha visto coinvolti Romagnoli, Pavlovic e Marusic e che si è trascinato fino alla vigilia. Ora, la contesa si sposta all'Olimpico e nel contesto della Coppa Italia, in cui la Lazio va a caccia di un posto tra le migliori otto per il quindicesimo anno di fila. L'ultima volta che il club capitolino non è riuscito ad accedere ai quarti di finale, infatti, risale alla stagione 2010/2011. "Troveremo come sempre un bell'ambiente a Roma, giocare con la Lazio un ottavo di Coppa di Italia per tutte e due le squadre è un obiettivo importante e quindi sarà una bella partita contro una squadra complicata contro cui giocarci contro, lo abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno finché ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la Coppa Italia giustamente interessa a tutti" ha detto Allegri alla vigilia del match.