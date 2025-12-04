Allegri: "Chi vince ha sempre ragione. Dispiace uscire dalla Coppa Italia ma non è un passo indietro"

ROMA - Si ferma agli ottavi di finale la corsa del Milan in Coppa Italia, i rossoneri sono stati sconfitti all'Olimpico per 1-0 dalla Lazio che al prossimo turno fronteggerà il Bologna. Così Massimilialo Allegri nel post-partita: "Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Passo indietro? No. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia"

"Potevamo difendere meglio sul gol"

Un aspetto sul quale recriminare: "Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare..."

Cosa chiede a Leao da punta?

Sulla prestazione del numero 10 portoghese: "Anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona parita e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo"

Mercato: Un attaccante a gennaio?

Sulla questione nuovi innesti l'allenatore rossonero rimane neutro: "Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".

Scaramanzia

Anche il Napoli perse con la Lazio in Coppa agli ottavi..."No, le persone negative me le sento subito addosso. È ancora lunga... Sa negli ultimi dodici anni quante volte il Milan ha vinto a Torino? Solo l'anno del covid. Affronteremo una partita molto difficile: cerchiamo di prepararci bene"