Festa Lazio, Sarri: “Felice per il pubblico e per i ragazzi”. Zaccagni: "C'era tanta voglia di riscatto"  

ROMA - La Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il successo casalingo contro il Milan per 1-0 . Maurizio Sarri commenta così il successo dei suoi soffermandosi sul momento non semplice del club: "Sono situazioni in cui a me può dare gusto: grandi difficoltà fin da giugno e tantissimi infortuni, ma poi è una squadra che si fa allenare e io durante la settimana mi diverto. La domenica delle vol lte mi arrabbio perché abbiamo qualcosa in meno di altre squadre a livello tecnico, ma in settimana mi diverto".

Risposta dal campo

Una vittoria riscatto dopo il ko di sabato: "Intanto ci ha fatto piacere vedere cosi tante persone allo stadio e avere questo sostengo. Mi ha fatto piacere per i ragazzi. Dopo San Siro ho visto i ragazzi giù di morale e mortificati e mi è dispiaciuto. Siamo contenti del passaggio, soprattutto contro una squadra come il Milan, noi andiamo avanti ma non possiamo goderci nemmeno la vittoria perchè tra poco si ritorna in campo"

Su Basic

Il croato è stato tra i migliori in campo sfiorando anche il gol, un giocatore che interpreta molto bene il gioco dell'allenatore: "È vero, è arrivato qua anni fa con grandi prospettive. Poi si era perso, ma io ora non ho avuto dubbi a riportarlo dentro e ci sta ripagando tutto. Ha dei movimenti da giocatore affidabile".

Cosa aspettarsi per il futuro

Un pensiero ai prossimi mesi: "Mi aspetto di continuare a lavorare nel mio percorso, è questo che conta. Abbiamo bisogno di due tre giocatori per fare il salto si qualità ci serve continuità, ultimamente abbiamo perso contro Milan e Inter in trasferta che ci sta ma se riusciamo a costruire una bella base è importante. Dobbiamo lavorare, con lo stesso gusto di oggi magari"

Zaccagni: "C'era voglia di riscatto"

La gioia del match winner: "Siamo veramente contenti. C'era tanta voglia di riscatto dopo la partita di sabato. Abbiamo lavorato di squadra e abbiamo fatto una grandissima partita. È un anno difficile ma siamo compatti e dentro lo spogliatoio sappiamo come lavorare. Il mister ci indicherà la strada e finché faremo le cose insieme andrà bene".