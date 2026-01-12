Roma-Torino, ecco l’arbitro per la Coppa Italia: nell'ultimo precedente con i granata Baroni ko 1-5!

Sarà Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo, a dirigere Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 allo stadio Olimpico. Assistenti Cipressa e Polini, quarto uomo Marinelli. Al Var ci sarà Mazzoleni, con il supporto di Paganessi. I confronti con il Torino parlando di cinque precedenti, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, nelle ultime due stagioni. Il primo nel 2014 Empoli-Torino con la vittoria dei granata in Toscana per 1-0. Poi una vittoria con il Cagliari, un pareggio con il Verona e di nuovo una vittoria con il Genoa. L'ultimo confronto è una sconfitta interna per 1-5 contro il Como lo scorso 24 novembre. Primo confronto con la Roma.

