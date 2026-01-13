Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale

All'Olimpico in palio il pass per la semifinale della competizione: giallorossi in emergenza in attacco, granata in campo con i titolari
3 min
coppa italiaRomaTorino
Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale © LAPRESSE

ROMA - A parole la Coppa Italia è un obiettivo del Torino e lo era anche nelle scorse stagioni, poi i fatti raccontano che nell’era Cairo non si è mai vista neppure una semifinale. Non che i quarti siano stati un traguardo raggiunto spesso: appena quattro volte in 20 anni. Ora tocca a Baroni provare a fare meglio di tutti gli allenatori che l’hanno preceduto in questo ventennio di vita del Torino Fc, anche perché la Coppa Italia rischia di essere l’ultima occasione per la sua squadra per dare un senso alla stagione: la distanza in classifica dall’Atalanta, diventata più ampia proprio dopo la trasferta di Bergamo, non permette di sognare chissà quale rimonta (più che altro sono le prestazioni e gli errori in serie che si ripetono da mesi a non permettere di farlo), resta solo la coppa nazionale. 
Invece tra Gian Piero Gasperini e la Coppa Italia c’è un conto aperto che il tecnico spera di poter chiudere già quest’anno con la Roma. Nei nove anni a Bergamo, infatti, sono state tre le finali giocate all’Olimpico, tutte perse. «Purtroppo non siamo mai riusciti a vincere, è un grande rammarico», dice alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino. Una squadra definita «ostica», ancora di più considerata l’emergenza nella quale la Roma ormai verte da settimane.  

Roma-Torino quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Roma-Torino su Tuttosport.com

Dove vedere Roma-Torino streaming e diretta tv

Roma-Torino gara valida i quarti di finale della Coppa Italia e in programma stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e l’app Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Konè, Wesley; Soulé, El Shaarawi; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Rensch, Angelino, Tsimikas, Mirra, Lulli, Romano, Bailey. Indisponibili: Baldanzi, Dovbyk, El Aynaoui, Ferguson, Gollini, Pellegrini. Squalificati: Mancini. Diffidati: Mandragora.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripàn, Coco; Lazaro, Vlasic. Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Israel, Popa, Sazonov, Ismajli, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Anjorin, Asllani, Gineitis, Ngonge, Zapata, Njie. Indisponibili: Ilic, Pedersen, Savva. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Bonacina (Bergamo). Assistenti: Cipressa e Politi. IV uomo: Marinelli. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS