Roma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale

ROMA - A parole la Coppa Italia è un obiettivo del Torino e lo era anche nelle scorse stagioni, poi i fatti raccontano che nell’era Cairo non si è mai vista neppure una semifinale. Non che i quarti siano stati un traguardo raggiunto spesso: appena quattro volte in 20 anni. Ora tocca a Baroni provare a fare meglio di tutti gli allenatori che l’hanno preceduto in questo ventennio di vita del Torino Fc, anche perché la Coppa Italia rischia di essere l’ultima occasione per la sua squadra per dare un senso alla stagione: la distanza in classifica dall’Atalanta, diventata più ampia proprio dopo la trasferta di Bergamo, non permette di sognare chissà quale rimonta (più che altro sono le prestazioni e gli errori in serie che si ripetono da mesi a non permettere di farlo), resta solo la coppa nazionale.

Invece tra Gian Piero Gasperini e la Coppa Italia c’è un conto aperto che il tecnico spera di poter chiudere già quest’anno con la Roma. Nei nove anni a Bergamo, infatti, sono state tre le finali giocate all’Olimpico, tutte perse. «Purtroppo non siamo mai riusciti a vincere, è un grande rammarico», dice alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino. Una squadra definita «ostica», ancora di più considerata l’emergenza nella quale la Roma ormai verte da settimane.