Baroni: "Toro in crescita, i quarti di Coppa premio per tifosi e società. Ecco qual è l'obiettivo"

Il tecnico dei granata è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la qualificazione in casa della Roma nella vittoria per 3-2
2 min
Baroni: "Toro in crescita, i quarti di Coppa premio per tifosi e società. Ecco qual è l'obiettivo" © Agenzia Aldo Liverani Sas

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la vittoria in casa della Roma in Coppa Italia grazie alla doppietta di Che Adams e alla firma di Ilkhan. Il tecnico granata ha dichiarato: “La squadra è in crescita. Sono contento per i tifosi e per la società, ma mi interessava il come passare il turno. Abbiamo fatto una partita di aggressività, andando in verticale. Siamo riusciti a tenere la Roma lontana dalla nostra area“. Il Torino ora affronterà ai quarti di finale l'Inter di Chivu sul campo neutro di Monza.

Le parole di Baroni

Baroni ha poi continuato così: “Io credo molto nei valori di questa squadra. Ho chiesto al Presidente e al direttore di allenare giocatori con scritto sulla maglia “futuro” e che abbiano dedizione e voglia di migliorarsiNon è facile quando si cambia, avevamo strutturato la squadra in un modo, poi abbiamo dovuto cambiare per le difficoltà di mercato. Qua si vuole tutto e subito, ma serve tempo. Le battute d’arresto fanno parte della crescita. Noi stiamo costruendo una base e su questa si può fare un’altezza. L’obiettivo? Migliorarci costantemente, rinnovare le sfide ogni giorno, pensiamo al quotidiano e al lavoro“.

