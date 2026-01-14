Pagelle Roma-Torino: Ilkhan domina in mediana, super Coco annulla Soulé 

Pagelle Roma
Svilar 6 Sui gol non ha colpe, paga la serata no della sua difesa.
Celik 6 Scala tra i tre centrali viste le tante assenze per dare sicurezza a un reparto inedito. Il suo compito lo svolge, ma non viene aiutato dai compagni.
Ziolkowski 5.5 Spesso impacciato con il pallone tra i piedi e da una sua spazzata di testa imprecisa nasce il gol di Adams.
Ndicka (1’ st) 4.5 Rientra e sbaglia prima su Adams e poi su Ilkhan.
Ghilardi 6 Di sicuro rispetto a Ziolkowski fa meglio, provvidenziale quando nel primo tempo con una sua diagonale toglie il pallone dai piedi di Simeone.
Rensch 5.5 Rischia tanto con l’ammonizione, quasi da ultimo uomo, poi gioca col peso del giallo e anche quando attacca è poco incisivo.
Hermoso (1’ st) 6.5 Neanche sessanta secondi e trova il gol del pari che illude l'Olimpico.
Pisilli 5.5 Il primo squillo della Roma è il suo, ma trova un attento Paleari. Gioca in coppia con Cristante e a lui tocca il raccordo con l’attacco che gli riesce solo a intermittenza.
Koné (13’ st) 5.5 Con Dybala entra per provare a ribaltare il risultato, ma è molto impreciso.
Cristante 5.5 Corre per due e si abbassa tanto per dare una mano a Ziolkowski finché in campo. Anche per lui rendimento al di sotto delle sue possibilità.
Wesley 6 A campo aperto è sempre una spina nel fianco, ma gli manca lucidità negli ultimi metri del campo, fatta eccezione per il pari di Arena.
Soulé 5 Desaparecido per 45 minuti. Nel primo tempo si vede solo quando appoggia il pallone per il tiro di Pisilli. Anche nella ripresa l’approccio è mollo e Gasp lo toglie.
Dybala (13’ st) 5.5 Prova ad accendere la Roma senza riuscirci.
El Shaarawy 5 Tra i peggiori delle fila giallorosse. Sbaglia appoggi, stop e anche le due occasioni che ha davanti a Paleari. Una serata da dimenticare.
Bailey 5.5 Torna titolare e lo fa giocando da falso nove. Gli manca ancora la condizione giusta e si vede. Suo, in compenso, il pallone per il gol di Hermoso.
Arena (35’ st) 6.5 Esordio con gol a 16 anni (ne compirà 17 il 10 febbraio), ma non basta alla Roma.
All. Gasperini 5.5 Stravolge la formazione tra turnover e assenze. Paga l'assetto iniziale.
Pagelle Torino
Paleari 6.5 Nel primo tempo non ha molto lavoro da fare se non quando dopo neanche due minuti scalda i guantoni sul tiro di Pisilli. Nella ripresa blocca anche Dybala.
Tameze 5.5 All’occorrenza gioca come braccetto di destra, ma anche nel primo tempo quando la Roma pare sotto tono è tra i meno brillanti. Si addormenta sul pari di Hermoso.
Ismajli 7 Bailey non è un cliente scomodo. Lo sovrasta di fisico e di esperienza, costringendolo a giocare spesso spalle alla porta.
Maripan (25’ st) 5.5 Si perde Arena sul 2-2.
Coco 7 Dal suo lato c’è Soulé: è il difensore granata a vincere il duello con l’argentino.
Lazaro 6.5 Più bloccato rispetto ad Aboukhlal perché dalla sua parte c’è Wesley. Aiuta Tameze in fase di contenimento e nella ripresa partecipa al gol di Adams.
Vlasic 7.5 Entrambi gli appoggi per i gol di Adams sono i suoi. Tante, anche, le giocate in verticale a saltare il centrocampo giallorosso.
Ilkhan 8 Tocca molti palloni in mezzo al campo ed è sempre preciso. Suo il gol vittoria che regala i quarti al Toro.
Gineitis 7 Corre tantissimo, abbinando fase difensiva e inserimenti come quando, lanciandosi verso la porta, fa ammonire Rensch.
Casadei (25’ st) 6 Entra e aggiunge sostanza al centrocampo.
Aboukhlal 6.5 Corre tanto a sinistra sfruttando le indecisioni di Rensch. E’ una fonte di gioco quasi inesauribile fin quando Baroni non lo toglie nei minuti finali per stanchezza.
Dembele (41’ st) ng.
Adams 8 Una doppietta che pesa e contribuisce al successo finale. Si muove bene e fa giocare bene il Torino.
Ngonge (43’ st) ng.
Simeone 6 Pericoli verso la porta di Svilar non ne crea, ma fa tanto lavoro per la squadra. Migliora anche l’intesa con Adams.
Njie (25’ st) 6 Buon ingresso.
All. Baroni 8 Quando gioca all’Olimpico non sbaglia. Azzecca tutto: formazione iniziale e cambi per mantenere il vantaggio.
ARBITRO Bonacina 6.5 Primo tempo senza particolari criticità. Anche nella ripresa amministra bene.
