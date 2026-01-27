Fiorentina-Como: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale

L’addio, la vittoria, la ricaduta. La Fiorentina piange la scomparsa dell’ex presidente Rocco Commisso, salutato per l’ultima volta ai funerali che si sono tenuti lunedì 26 al Duomo di Firenze. Un addio preceduto dalla sconfitta contro il Cagliari al Franchi, che oltre ad avere frenato la rincorsa alla salvezza, ha disilluso le speranze di chi nella vittoria della Viola al Dall’Ara, la prima da orfana del suo ex patron, aveva visto l’inizio della rinascita definitiva di una squadra capace di conquistare 3 punti nel giorno più buio. Ora, gli uomini di Paolo Vanoli ospitano il Como di Cesc Fabregas, rientrato dalle ultime due uscite di campionato con un bilancio di 0 gol subiti e 9 realizzati, di cui 3 all’Olimpico contro la Lazio e la restante parte scaricata addosso al Torino al Sinigaglia. Un bilancio che vale il 6º posto con 40 punti e l’ardente sogno di conquistare l’Europa a 2 anni dal ritorno in Serie A. Di tutt’altra veduta la classifica della Fiorentina, tornata al terzultimo posto con 17 punti e un piano salvezza che non vuole decollare. Le due formazioni si contendono ora l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Il vincitore raggiungerà il Napoli, che agli ottavi ha sconfitto il Cagliari ai rigori: appuntamento alle ore 21 di martedì 10 febbraio.