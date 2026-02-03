Inter-Torino, Chivu pensa già alla Juve: ecco tutti i titolari che non giocano in Coppa Italia

Barella e Calhanoglu out. Torna Carlos Augusto

Non saranno convocati Calhanoglu, Barella e Dumfries, che si sono allenati a parte, mentre scalpitano per un posto dal primo minuto Martinez in porta, Diouf, Frattesi, Bonny e Pio Esposito. Chivu, inoltre, recupera Carlos Augusto, che ha superato l'affaticamento che non gli ha permesso di essere disponibile a Cremona nell'ultimo turno di campionato. Il brasiliano è rientrato in gruppo e sarà a disposizione dell'Inter contro la squadra di Baroni. Partiranno dalla panchina molti big: da Lautaro a Dimarco, da Thuram a Sommer e Akanji.